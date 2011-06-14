AAA design

http://aaades.net/

Это фирма по проектированию и изготовлению: лестниц, любых конструкций и конфигурации; перильных ограждений, различных стилей; элементов мебели, перегородок, навесов, декоративных облицовок колонн, каминов, экранов, и т.д.

Дизайн предоставил заказчик, моё дело было сверстать. Хостинг тоже мой.