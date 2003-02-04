Адаптированыный сайт с анимациями на HTML / CSS3 (SCSS) / JS / REACT

https://iliarchie.github.io/createx-public/



HTML5

CSS3

Sass

Flexbox / Grid

JavaScript

Pixel Perfect

FIGMA I Abode Photoshop

Отзывчивая веб-разработка

Адаптивность

Аниамции



Ваш сайт будет выполнена в строго оговоренные сроки, без опозданий. Я всегда буду на связи, готовый обсудить детали, отвечать на ваши вопросы и обеспечивать прозрачную коммуникацию.