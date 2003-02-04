Адаптированыный сайт с анимациями на HTML / CSS3 (SCSS) / JS / REACT
HTML-верстка
Добавлена2 просмотра
3 месяца назад
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https://iliarchie.github.io/love/
HTML5
CSS3
Sass
Flexbox / Grid
JavaScript
Pixel Perfect
FIGMA I Abode Photoshop
Отзывчивая веб-разработка
Адаптивность
Аниамции
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