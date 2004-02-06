Адаптивна верстка сайта-портфолио по макету Figma

Работа была сделана на заказ совместно с заказчиком, так как заказчик являлся и заказчиком и дизайнером этого проекта. В ходе работы были поправлены некоторые моменты вёрстки, а также дизайна и в итоге работа была доведена до идеала.

Спасибо заказчику за конструктивную критику, так как без неё проект получился бы не таким классным. Мне больше нечего добавить и не к чему придраться, ведь когда разработчик и дизайнер работают вместе, то получается отличный результат.

Ссылка на макет:

https://www.figma.com/design/McdhWxQyJDYK8xtbtVUxdD/portfolio-site?node-id=3001-35114&t=HVHlLgjRzOV4zQ7h-1

Ссылка на работу:

Главная:

https://denisvip777.github.io/Portfolio-sadwhoisdat/index.html

Case:

https://denisvip777.github.io/Portfolio-sadwhoisdat/case.html

Работа сделана на HTML, CSS, JS, Flexbox, Grid. Верстка сделана по методологии БЭМ. Работа получилась Pixel Perfect по всем макетным брейкпоинтам. Для всех иконок на сайте сформировал иконочный шрифт с помощью сервиса Icomoon. Сделал кастомный аудиоплеер на чистом JS с переключением музыки и контента, а также видеоплеер на JS с переключением видеороликов и контента. Также сделал прелоадер с выводом процентной загрузки сайта.

Решали с заказчиком как он будет править контент на сайте под свои нужды. Я предложил сделать посадку на CMS, но заказчик от неё отказался т.к. хотел самостоятельно править сайт через код. В итоге я сделал небольшие правки в коде чтобы было удобнее редактировать контент на сайте и добавлять свою музыку и видео.

По итогу получился надежный, адаптивный, кроссбраузерный сайт-портфолио.