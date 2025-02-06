Адаптивная и качественная верстка сайта "Truth"

Этот сайт представляет собой многостраничный лендинг, выполненный для проекта, связанного с исследованием правды и ложных убеждений. Дизайн минималистичный и структурированный, акцент сделан на читаемость текста и интуитивно понятную навигацию. Основные страницы содержат информацию о концепции, методологии и результатах проекта.



Сайт разработан с использованием адаптивной верстки, что обеспечивает корректное отображение на различных устройствах. Применены чистые HTML, CSS и JavaScript, с упором на производительность и кроссбраузерную совместимость.