Адаптивная кроссбраузерная многостраничная Верстка

Используется

HTML (БЭМ)

CSS (SCSS)

Animate css для эффектного выхода блоков

Gulp - Для локального подключения, что бы посмотреть как выглядит адаптив на телефоне.

JavaScript

Использование вопросов на главной странице.

Библиотека tiny-slider в многочисленных ситуациях .

Открытие и закрытие модельного окна.

Форма модельного окна.

Обработчики событий при клике или нажатий на Enter.

В случае если у пользователя не будет мышки, то легко можно будет управлять сайтов с помощью клавиатуры.

Так же используется Webpack для экспорта и импорта файлов js.

При скроле страницы некоторые блоки будут плавно появляться.Реализовано с помощью библиотеке WOW.js

Сcылка на Github: https://github.com/Maksimssw

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