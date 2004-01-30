Адаптивная кроссбраузерная многостраничная Верстка

Используется
HTML (БЭМ)
CSS (SCSS)
Animate css для эффектного выхода блоков
Gulp - Для локального подключения, что бы посмотреть как выглядит адаптив на телефоне.
JavaScript
Использование вопросов на главной странице.
Библиотека tiny-slider в многочисленных ситуациях .
Открытие и закрытие модельного окна.
Форма модельного окна.
Обработчики событий при клике или нажатий на Enter.
В случае если у пользователя не будет мышки, то легко можно будет управлять сайтов с помощью клавиатуры.
Так же используется Webpack для экспорта и импорта файлов js.
При скроле страницы некоторые блоки будут плавно появляться.Реализовано с помощью библиотеке WOW.js
Сcылка на Github: https://github.com/Maksimssw