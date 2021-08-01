Адаптивная(резиновая вёрстка) интернет магазина

https://danil348.github.io/candyBar/

Вёрстка выполнена адаптивно и кроссбраузерно.

При вёрстке использовались след. технологии:

HTML;

CSS(препроцессор scss);

JS;

JS libs: Vanilla-tilt.js;

GULP;

-- написан рабочий и корректный счётчик цены

-- элементы на главном экране, с которыми может взаимодействовать пользователь

-- лендинг адаптирован под изменение контента и изображений!

-- уместные анимации, которые добавляют свежесть, что тесно связано с тематикой сайта

-- паралакс эффект написан на нативном JS