Адаптивная(резиновая вёрстка) интернет магазина

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https://danil348.github.io/candyBar/
Вёрстка выполнена адаптивно и кроссбраузерно.
При вёрстке использовались след. технологии:
HTML;
CSS(препроцессор scss);
JS;
JS libs: Vanilla-tilt.js;
GULP;
-- написан рабочий и корректный счётчик цены
-- элементы на главном экране, с которыми может взаимодействовать пользователь
-- лендинг адаптирован под изменение контента и изображений!
-- уместные анимации, которые добавляют свежесть, что тесно связано с тематикой сайта
-- паралакс эффект написан на нативном JS