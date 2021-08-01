Адаптивная(резиновая вёрстка) интернет магазина

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
https://danil348.github.io/anthro/
Вёрстка выполнена адаптивно и кроссбраузерно.
При вёрстке использовались след. технологии:
HTML;
CSS(препроцессор scss);
JS;
Json;
JS libs: swiper;
GULP;
-- лендинг адаптирован под изменение контента и изображений!
-- реализовано корректное добавление товара в корзину и его удаление