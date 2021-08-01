Адаптивная(резиновая вёрстка) интернет магазина

https://danil348.github.io/anthro/

Вёрстка выполнена адаптивно и кроссбраузерно.

При вёрстке использовались след. технологии:

HTML;

CSS(препроцессор scss);

JS;

Json;

JS libs: swiper;

GULP;

-- лендинг адаптирован под изменение контента и изображений!

-- реализовано корректное добавление товара в корзину и его удаление