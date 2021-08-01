Адаптивная(резиновая вёрстка) с паралакс эффектом

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https://danil348.github.io/parallax/
Вёрстка выполнена адаптивно и кроссбраузерно.
При вёрстке использовались след. технологии:
HTML;
CSS(препроцессор scss);
JS;
JS libs: swiper;
JS libs: lightgallery;
SVG анимация
GULP;
-- элементы на главном экране, с которыми может взаимодействовать пользователь
-- лендинг адаптирован под изменение контента и изображений!
-- слайдеры с красивыми эффектами, которые делают сайт уникальным
-- паралакс эффект написан на нативном JS