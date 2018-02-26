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Адаптивная верстка игрового сайта
HTML5, CSS3, Responsive , jQuery, БЭМ
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http://andrikanich.guru/freelance/2018/red24/
http://andrikanich.guru/freelance/2018/red24/crash.html
http://andrikanich.guru/freelance/2018/red24/classic.html
http://andrikanich.guru/freelance/2018/red24/store.html