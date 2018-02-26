Адаптивная верстка игрового сайта

Добавлена
6 лет назад
908 просмотров
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Адаптивная верстка игрового сайта

HTML5, CSS3, Responsive , jQuery, БЭМ

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http://andrikanich.guru/freelance/2018/red24/store.html

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