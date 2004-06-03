Адаптивная верстка интернет-магазина
HTML-верстка
Добавлена2 просмотра
4 месяца назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интернет-магазин по продаже игровой валюты. Реальный заказ от аутсорс компании. Многостраничный сайт. Работа представлена без backend-части. На сайте работают ссылки, кнопки, модальные окна, переключение страниц (3 страницы всего), реализованы различные эффекты. Адаптировано под мобильные устройства. Технологии: чистые html, css, js
Ссылка на результат:
http://timur-jafarov.ru/Roubuy-for-hosting/src/pages/main/index.html