Адаптивная верстка интернет-магазина

Интернет-магазин по продаже игровой валюты. Реальный заказ от аутсорс компании. Многостраничный сайт. Работа представлена без backend-части. На сайте работают ссылки, кнопки, модальные окна, переключение страниц (3 страницы всего), реализованы различные эффекты. Адаптировано под мобильные устройства. Технологии: чистые html, css, js

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