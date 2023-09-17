Адаптивная верстка интернет магазина (Сборка GULP)
HTML-верстка
Добавлена2 просмотра
3 месяца назад
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Ссылка https://kviku.ru/
Верстка интернет магазина Cleveroom
Адаптивная, Кроссбраузерная, Резиновая Валидная верстка,
В проекте используется gulp сборка, препроцессор scss. шаблонизатор pug, svg sprite, бэм методология