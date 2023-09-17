Адаптивная верстка интернет магазина (Сборка GULP)

HTML-верстка
Добавлена
3 месяца назад
2 просмотра
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Верстка интернет магазина Cleveroom

Адаптивная, Кроссбраузерная, Резиновая Валидная верстка,

В проекте используется gulp сборка, препроцессор scss. шаблонизатор pug, svg sprite, бэм методология