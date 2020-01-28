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Адаптивная верстка лендинга для игрового сервера проекта WowCircle.
Использованные технологии: HTML,CSS,JS,JQuery, FlexBox.
Адаптивность рассчитана вплоть до минимальной ширины в 320 пикселей.
Делалась в составе студии Unsimple Group.
Посмотреть на верстку в живую можно здесь: https://wowcircle.net/cataclysm/