Адаптивная верстка лендинга.

Добавлена
4 года назад
45 просмотров
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Адаптивная верстка лендинга для игрового сервера проекта WowCircle.

Использованные технологии: HTML,CSS,JS,JQuery, FlexBox.

Адаптивность рассчитана вплоть до минимальной ширины в 320 пикселей.

Делалась в составе студии Unsimple Group.

Посмотреть на верстку в живую можно здесь: https://wowcircle.net/cataclysm/