Адаптивная верстка лендинга Furniutr.

Добавлена
2 года назад
57 просмотров
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html5, css3, jquery, бэм

ссылка на проект - https://avocadogreeen.github.io/furniutr/