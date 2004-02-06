Адаптивная верстка лендинга GROVEMADE

Делал работу по макету Figma:

https://www.figma.com/design/k8i3wwEPgK0LHP1WGmldF9/GROVEMADE?node-id=0-1&p=f&t=dG5LOKjfR90E2UWH-0

Ссылка на работу:

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Работа сделана на HTML 5, SCSS, JS по методологии БЭМ. Для сформирования надежной структуры лендинга и качественного адаптива использовал Flexbox и Grid сетку. Там, где возможно, увеличил площадь нажатия на ссылки для большего удобства пользователя. Работа довольно простая. Адаптируется до 320 пикселей ширины окна браузера, также сделал меню бургер.

Работа готова к посадке на любую CMS. 👍