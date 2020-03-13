Адаптивная верстка лендинга с параллаксом

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Довольно длинный, необычный Landing Page с параллакс-эффектом от движения мыши и анимацией.
1. Адаптивная кроссбраузерная верстка.
2. Параллакс эффекты
3. Калькулятор с визуальным сопровождением (отображение иллюстраций людей при добавлении в корзину).
4. Плавная, не навязчивая анимация.
Отдельная страница оформления заказа, страница рецептов, страница успешной отправки + html письмо.
Отзыв заказчика: https://www.weblancer.net/projects/html-verstka-32/verstka-1022843/