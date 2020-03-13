Адаптивная верстка лендинга с параллаксом

Довольно длинный, необычный Landing Page с параллакс-эффектом от движения мыши и анимацией.

1. Адаптивная кроссбраузерная верстка.

2. Параллакс эффекты

3. Калькулятор с визуальным сопровождением (отображение иллюстраций людей при добавлении в корзину).

4. Плавная, не навязчивая анимация.

Отдельная страница оформления заказа, страница рецептов, страница успешной отправки + html письмо.

Отзыв заказчика: https://www.weblancer.net/projects/html-verstka-32/verstka-1022843/