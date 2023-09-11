Адаптивная верстка многостраничного сайта архитектурного бюро Createx

HTML-верстка
Добавлена
3 месяца назад
нет просмотров
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Адаптивная верстка многостраничного сайта архитектурного бюро Createx.

Технологии - HTML5, CSS3, JS

Ссылка на работу - https://vladimir-1602.github.io/Createx/