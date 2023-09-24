Адаптивная верстка многостраничного сайта Concordia University
HTML-верстка
Добавлена2 просмотра
3 месяца назад
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Адаптивная верстка многостраничного сайта Concordia University
HTML5, CSS3, Java Script
Ссылка на работу:
https://dimaakushnir.github.io/Concordia-University/university.html