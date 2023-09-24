Адаптивная верстка многостраничного сайта Concordia University

HTML-верстка
Добавлена
3 месяца назад
2 просмотра
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Адаптивная верстка многостраничного сайта Concordia University

HTML5, CSS3, Java Script

Ссылка на работу:

https://dimaakushnir.github.io/Concordia-University/university.html