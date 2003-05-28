Адаптивная верстка с анимацией, Google Speed = 99% - Skillz

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4 месяца назад
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Посмотреть работу:

https://hholymolly.github.io/Skillz/

Адаптивный веб-сайт с анимацией при прокрутке — это современный и высокопроизводительный проект, выполненный с использованием сборки Gulp. Основной акцент сделан на скорости загрузки, адаптивности и плавных анимациях.

Код проекта оптимизирован для максимальной производительности: все файлы сжаты, а изображения преобразованы в формат WEBP для минимизации веса и ускорения загрузки страниц. Итоговый показатель скорости Google PageSpeed составляет 99%, что подтверждает высокий уровень оптимизации.

Особенности проекта:

  • Плавные и эффектные анимации прокрутки, реализованные с помощью Wow.js.

  • Полностью адаптивный дизайн, который сохраняет идеальный вид на всех устройствах и экранах.

  • Отправка данных форм с интеграцией электронной почты для удобного взаимодействия с пользователями.

  • Интерактивные элементы, такие как слайдеры, разработанные с использованием Swiper.

  • Стилизация построена по методологии БЭМ и с использованием SASS (SCSS) для удобства поддержки и масштабируемости.

Использованные технологии:

  • HTML;

  • CSS;

  • JavaScript;

  • Gulp;

  • Препроцессор SASS (SCSS);

  • Анимация при прокрутке - Wow.js;

  • Работа с сервером, отправка формы с электронной почтой пользователя;

  • Слайдер - Swiper;

  • Резиновый адаптив;

  • Бэм.

Посмотреть работу:

https://hholymolly.github.io/Skillz/