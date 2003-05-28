Адаптивная верстка с анимацией, Google Speed = 99% - Skillz
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https://hholymolly.github.io/Skillz/
Адаптивный веб-сайт с анимацией при прокрутке — это современный и высокопроизводительный проект, выполненный с использованием сборки Gulp. Основной акцент сделан на скорости загрузки, адаптивности и плавных анимациях.
Код проекта оптимизирован для максимальной производительности: все файлы сжаты, а изображения преобразованы в формат WEBP для минимизации веса и ускорения загрузки страниц. Итоговый показатель скорости Google PageSpeed составляет 99%, что подтверждает высокий уровень оптимизации.
Особенности проекта:
Плавные и эффектные анимации прокрутки, реализованные с помощью Wow.js.
Полностью адаптивный дизайн, который сохраняет идеальный вид на всех устройствах и экранах.
Отправка данных форм с интеграцией электронной почты для удобного взаимодействия с пользователями.
Интерактивные элементы, такие как слайдеры, разработанные с использованием Swiper.
Стилизация построена по методологии БЭМ и с использованием SASS (SCSS) для удобства поддержки и масштабируемости.
Использованные технологии:
HTML;
CSS;
JavaScript;
Gulp;
Препроцессор SASS (SCSS);
Анимация при прокрутке - Wow.js;
Работа с сервером, отправка формы с электронной почтой пользователя;
Слайдер - Swiper;
Резиновый адаптив;
Бэм.
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