Адаптивная верстка с анимацией, Google Speed = 99% - Skillz

Посмотреть работу:

https://hholymolly.github.io/Skillz/

Адаптивный веб-сайт с анимацией при прокрутке — это современный и высокопроизводительный проект, выполненный с использованием сборки Gulp. Основной акцент сделан на скорости загрузки, адаптивности и плавных анимациях.



Код проекта оптимизирован для максимальной производительности: все файлы сжаты, а изображения преобразованы в формат WEBP для минимизации веса и ускорения загрузки страниц. Итоговый показатель скорости Google PageSpeed составляет 99%, что подтверждает высокий уровень оптимизации.



Особенности проекта:

Плавные и эффектные анимации прокрутки, реализованные с помощью Wow.js.

Полностью адаптивный дизайн, который сохраняет идеальный вид на всех устройствах и экранах.

Отправка данных форм с интеграцией электронной почты для удобного взаимодействия с пользователями.

Интерактивные элементы, такие как слайдеры, разработанные с использованием Swiper.

Стилизация построена по методологии БЭМ и с использованием SASS (SCSS) для удобства поддержки и масштабируемости.

Использованные технологии:

HTML;

CSS;

JavaScript;

Gulp;

Препроцессор SASS (SCSS);

Анимация при прокрутке - Wow.js;

Работа с сервером, отправка формы с электронной почтой пользователя;

Слайдер - Swiper;

Резиновый адаптив;

Бэм.

Посмотреть работу:

https://hholymolly.github.io/Skillz/