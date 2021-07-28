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Адаптивная верстка сайта Andreevka.land
HTML-верстка
Добавлена
2 года назад
39 просмотров
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Разместите заказ на
фриланс
-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
HTML5, CSS3, jQuery, gulp
Ссылка:
https://finnmcn.github.io/AndreevkaLand/
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Максим
rhythmislife
Был
9 месяцев назад
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