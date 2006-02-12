Адаптивная верстка сайта ресторана
HTML-верстка
Добавлена3 просмотра
16 дней назад
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https://shapovalalexander.github.io/-TesteEat/
Адаптив до 320px;
Методология БЭМ;
Слайдер (swiper slider);
Конвертация картинок в формат webp;
Паралакс эфект;
Всё значение указаны, в относительных единицах - rem, em;
ripple эфект на кнопках;
Анимация появления svg иконок;
Анимации появления контента;