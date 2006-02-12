Адаптивная верстка сайта ресторана

HTML-верстка
Добавлена
16 дней назад
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https://shapovalalexander.github.io/-TesteEat/

Адаптив до 320px;

Методология БЭМ;

Слайдер (swiper slider);

Конвертация картинок в формат webp;

Паралакс эфект;

Всё значение указаны, в относительных единицах - rem, em;

ripple эфект на кнопках;

Анимация появления svg иконок;

Анимации появления контента;