Адаптивная верстка сайта - Sketch

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Добавлена
16 дней назад
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https://shapovalalexander.github.io/-----Sketch/

Адаптив до 320px

Методология БЭМ

Слайдер (swiper slider)

Спойлеры (меню акардеон)

Конвертация картинок в формат webp

Паралакс эффект

Всё значение указаны, в относительных единицах - rem, em

ripple эффект на кнопках