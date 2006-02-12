Адаптивная верстка сайта - Sketch
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Добавленанет просмотров
16 дней назад
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https://shapovalalexander.github.io/-----Sketch/
Адаптив до 320px
Методология БЭМ
Слайдер (swiper slider)
Спойлеры (меню акардеон)
Конвертация картинок в формат webp
Паралакс эффект
Всё значение указаны, в относительных единицах - rem, em
ripple эффект на кнопках