Адаптивная верстка сайта Турагентства Pero Travel

Делал работу по макету Figma:

https://www.figma.com/design/YxnTpcMRMArP6PrB1gcdvT/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82---%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0?t=XzpM9PRGkVmgW2TN-0

Ссылка на работу:

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Экскурсии

Обзор экскурсии

Работа сделана на HTML, CSS, JS по методологии БЭМ. При работе над проектом использовал Flexbox и Grid. Иконки в этом проекте сделал с помощью SVG-спрайтов. Также сделал несколько слайдеров, кастомное поле для ввода даты с календариком, кастомные чекбокс и радио кнопки, ползунки выбора диапазона цен на экскурсии, табы и несколько спойлеров. На странице обзора экскурсии сделал календарь путешествий на JS. Сделал адаптив до 320 пикселей ширины окна браузера.

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