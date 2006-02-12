Адаптивная верстка сайта туризма - MNTN

https://shapovalalexander.github.io/---MNTN/

Адаптив до 320px

Всё значение указаны, в относительных единицах - rem, em

Методология БЭМ

Сполеры (меню акардеон)

Паралакс эффект

Динамический адаптив

Прогресбар (при открытом меню после нажатия на кнопку, меню сворачивается)

Конвертация картинок в формат webp