Адаптивная вёрстка для магазина эко продуктов Wild Souls

Добавлена
3 месяца назад
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Адаптивная вёрстка для магазина эко продуктов Wild Souls

Ссылка на работу: https://donaks.xyz/souls/#en

Используемые технологии:

HTML, CSS, JavaScript

Зелёная зона в Google PageSpeed

Сделано под PerfectPixel

Пройден валидацию

Доступен в Internet Explorer 9

Реализовано:

  • Всплывающее меню при клике на «en»;

  • Смена языка сайта;

  • Липкая шапка с меняющемся цветом фона в зависимости от секции;

  • Слайдеры;

  • Анимации при скролле;

  • Эффекты при фокусе (доступность через Tab).