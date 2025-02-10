Адаптивная вёрстка для магазина эко продуктов Wild Souls
Добавлена1 просмотр
3 месяца назад
Адаптивная вёрстка для магазина эко продуктов Wild Souls
Ссылка на работу: https://donaks.xyz/souls/#en
Используемые технологии:
HTML, CSS, JavaScript
Зелёная зона в Google PageSpeed
Сделано под PerfectPixel
Пройден валидацию
Доступен в Internet Explorer 9
Реализовано:
Всплывающее меню при клике на «en»;
Смена языка сайта;
Липкая шапка с меняющемся цветом фона в зависимости от секции;
Слайдеры;
Анимации при скролле;
Эффекты при фокусе (доступность через Tab).