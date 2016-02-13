Адаптивная вёрстка для "Sutki House"

Добавлена
9 лет назад
862 просмотра
main.jpg
single.jpg
filter.jpg

- responsive

- svg/svg sprite

- svg animation/css3 animation

- Google Maps API

смотреть верстку

*Ко мне обратился Алексей Федоров - конечный заказчик и хозяин бизнеса с заданием выполнить верстку и клиентское программирование макетов для сайта его апарт-отеля "Sutki House". Для Алексея это был повторный заказ, т.к. верстка, выполненная предыдущим исполнителем его категорически не устроила. Проект был выполнен и моя верстка была передана  дальше в работу бэкенд-программисту, который реализует серверную часть портала.