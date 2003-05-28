Адаптивная вёрстка и анимация сайта - Antools

Добавлена
4 месяца назад
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Посмотреть работу:

https://hholymolly.github.io/Antools/

Адаптивный веб-сайт с изящной анимацией — проект, который гармонично сочетает аккуратный дизайн, плавные анимации и универсальную адаптивность. Сайт одинаково впечатляет как на большом экране телевизора, так и на компактном экране смартфона, обеспечивая комфортное взаимодействие для всех пользователей.

Особенности проекта:

  • Плавная и ненавязчивая анимация, создающая приятное впечатление от взаимодействия с сайтом.

  • Полная поддержка адаптивного и резинового дизайна, обеспечивающего корректное отображение на любых устройствах.

  • Реализация динамического контента с помощью загрузки данных из JSON.

  • Использование интерактивных слайдеров на базе Swiper, добавляющих современности и удобства.

  • Стилистика, основанная на методологии БЭМ, и использование SCSS для структурированной и удобной поддержки кода.

  • Четкая реализация макета по принципу Pixel Perfect, полностью соответствующая дизайну.

Использованные технологии:

  • HTML/CSS;

  • JS;

  • Слайдер - Swiper;

  • Подгрузка файлов с json;

  • Резиновый адаптив;

  • Препроцессор SCSS;

  • Бэм;

  • Иконочный шрифт;

  • Анимация при скролле;

  • Flexbox, Grid;

  • Pixel Perfect.

Посмотреть работу:

https://hholymolly.github.io/Antools/