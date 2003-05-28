Адаптивная вёрстка и анимация сайта - Antools

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https://hholymolly.github.io/Antools/
Адаптивный веб-сайт с изящной анимацией — проект, который гармонично сочетает аккуратный дизайн, плавные анимации и универсальную адаптивность. Сайт одинаково впечатляет как на большом экране телевизора, так и на компактном экране смартфона, обеспечивая комфортное взаимодействие для всех пользователей.
Особенности проекта:
Плавная и ненавязчивая анимация, создающая приятное впечатление от взаимодействия с сайтом.
Полная поддержка адаптивного и резинового дизайна, обеспечивающего корректное отображение на любых устройствах.
Реализация динамического контента с помощью загрузки данных из JSON.
Использование интерактивных слайдеров на базе Swiper, добавляющих современности и удобства.
Стилистика, основанная на методологии БЭМ, и использование SCSS для структурированной и удобной поддержки кода.
Четкая реализация макета по принципу Pixel Perfect, полностью соответствующая дизайну.
Использованные технологии:
HTML/CSS;
JS;
Слайдер - Swiper;
Подгрузка файлов с json;
Резиновый адаптив;
Препроцессор SCSS;
Бэм;
Иконочный шрифт;
Анимация при скролле;
Flexbox, Grid;
Pixel Perfect.
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