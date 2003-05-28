Адаптивная вёрстка и анимация сайта - Antools

Посмотреть работу:

https://hholymolly.github.io/Antools/

Адаптивный веб-сайт с изящной анимацией — проект, который гармонично сочетает аккуратный дизайн, плавные анимации и универсальную адаптивность. Сайт одинаково впечатляет как на большом экране телевизора, так и на компактном экране смартфона, обеспечивая комфортное взаимодействие для всех пользователей.



Особенности проекта:

Плавная и ненавязчивая анимация, создающая приятное впечатление от взаимодействия с сайтом.

Полная поддержка адаптивного и резинового дизайна, обеспечивающего корректное отображение на любых устройствах.

Реализация динамического контента с помощью загрузки данных из JSON.

Использование интерактивных слайдеров на базе Swiper, добавляющих современности и удобства.

Стилистика, основанная на методологии БЭМ, и использование SCSS для структурированной и удобной поддержки кода.

Четкая реализация макета по принципу Pixel Perfect, полностью соответствующая дизайну.



Использованные технологии:

HTML/CSS;

JS;

Слайдер - Swiper;

Подгрузка файлов с json;

Резиновый адаптив;

Препроцессор SCSS;

Бэм;

Иконочный шрифт;

Анимация при скролле;

Flexbox, Grid;

Pixel Perfect.

Посмотреть работу:

https://hholymolly.github.io/Antools/