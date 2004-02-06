Адаптивная вёрстка интернет-магазина.

Делал работу по макету Figma:

https://www.figma.com/file/1PGSbfvK9aqGqMlN1utBRD/Figma---eCommerce-template?type=design&node-id=102-121683&mode=design

Работа сделана на HTML, CSS, JS, FA-icons(подключил библиотеку с иконками fontawesome), сделал несколько slick слайдеров, а также многоуровневое меню. В процессе верстки использовал Flexbox и grid сетку для надёжной структуры сайта и качественного адаптива. На js реализовал переключатель карточек товаров на Grid view и List view. Сделал кастомные чекбокс и радио кнопки. Подстраивается под мобильные устройства до 320px.

Ссылка на работу:

Главная:

https://denisvip777.github.io/Inthernet-magazin/index.html

Категория товаров:

https://denisvip777.github.io/Inthernet-magazin/page_2.html

Страница товара со всеми деталями:

https://denisvip777.github.io/Inthernet-magazin/page_4.html

Корзина и оформление заказа:

https://denisvip777.github.io/Inthernet-magazin/page_5.html

Блог магазина:

https://denisvip777.github.io/Inthernet-magazin/page_6.html

Страница поста

https://denisvip777.github.io/Inthernet-magazin/page_7.html

В итоге получился надёжный, кроссбраузерный, адаптивный интернет магазин готовый к посадке на систему управления контентом.

Делал работу 7 дней. Примерная стоимость 400$.