Адаптивная вёрстка лендинга
HTML-верстка
Добавленанет просмотров
2 месяца назад
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Работа сделана на HTML, CSS, jQuery, FA-icons(добавлены красивые иконки), WOW JS (анимации в моменты скролла страницы). При вёрстке использовал Flexbox и Grid сетку для хорошей структуры сайта и качественного адаптива. Также в разделе с комментариями сделан slick слайдер. Подстраивается под мобильные устройства до 320px.
Ссылка на работу:
https://denisvip777.github.io/Lhander/Lhander/index.html
Делал работу 1 день. Примерная стоимость 100$.