Адаптивная вёрстка лендинга

Работа сделана на HTML, CSS, jQuery, FA-icons(добавлены красивые иконки), WOW JS (анимации в моменты скролла страницы). При вёрстке использовал Flexbox и Grid сетку для хорошей структуры сайта и качественного адаптива. Также в разделе с комментариями сделан slick слайдер. Подстраивается под мобильные устройства до 320px.

Ссылка на работу:

https://denisvip777.github.io/Lhander/Lhander/index.html

Делал работу 1 день. Примерная стоимость 100$.