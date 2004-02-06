Адаптивная вёрстка лендинга

Для создания страницы использовал HTML, CSS, jQuery, Flexbox и Grid сетку для надёжной структуры сайта и качественного адаптива, FA-icons (добавлены красивые иконки), библиотеку WOW JS (анимации в моменты скролла страницы), слайдер slick. Работа подстроена под мобильные устройства до 320px.

Ссылка на работу:

https://denisvip777.github.io/lucid-3000/lucid%203000/index.html

Делал работу 1 день, примерная стоимость 100$.