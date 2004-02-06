Адаптивная вёрстка лэндинга по продаже компьютерных курсов.
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11 дней назад
Делал работу по бесплатному макету Figma. Ссылка на макет:
https://www.figma.com/file/nNHYDBZ4vvI3o9osS2vPl0/Templates-%2318.-More-on-Figma.info?node-id=0%3A1&t=w7mGznPtXUsHtEWr-0
Ссылка на работу:
https://denisvip777.github.io/PC-cours/index.html
Работа сделана на HTML, CSS, JS, Flexbox, Grid. Подключил библиотеки WOW JS (добавлены уместные анимации в моменты скролла страницы), FA-icons (добавлены иконки fontawesome). Использовал цвет фона градиент для некоторых элементов. Сделал адаптив под мобильные устройства до 320px и меню-бургер.
Сайт адаптивный и кроссбраузерный, готов к посадке на любую CMS.
Делал работу 1 день. Примерная стоимость 100$.