Адаптивная вёрстка многостраничного сайта

Добавлена
2 года назад
83 просмотра
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Адаптивная вёрстка многостраничного сайта дизайнера

Технологии:

HTML5, CSS3, Gulp, JS, SCSS, FlexBox, Responsive

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  • Вёрстка 4 страниц
  • Адаптация всех страниц под все современные устройства
  • Кроссбраузерность
  • Валидный и оптимизированный код
  • Google speed page 90+
  • Меню "Бургер"