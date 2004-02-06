Адаптивная вёрстка небольшой страницы с 3D моделью по макету Figma

Делал работу по макету Figma:

https://www.figma.com/file/3v7NoedNxo8IwmktTsQYXa/...

Ссылка на вёрстку:

Space:

https://denisvip777.github.io/space/index.html

Работа сделана на HTML, CSS, JS, Three js. В процессе верстки использовал Flexbox для создания надёжной структуры сайта и качественного адаптива. Реализовал 3D модель на сайте, изначально макетом не предусматривалась 3D модель - была просто картинка, но я решил что так будет намного лучше. Если Вы захотите как-то взаимодействовать с 3D моделью, то просто кликните на неё 2 раза! Сделал меню бургер. Подстраивается под мобильные устройства до 320px.



В итоге получился надёжный, кроссбраузерный, адаптивный сайт готовый к посадке на любую современную систему управления контентом.



Делал работу 1 день. Примерная стоимость 50$.