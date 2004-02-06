Адаптивная вёрстка небольшой страницы с 3D моделью по макету Figma
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Делал работу по макету Figma:
https://www.figma.com/file/3v7NoedNxo8IwmktTsQYXa/...
Ссылка на вёрстку:
Space:
https://denisvip777.github.io/space/index.html
Работа сделана на HTML, CSS, JS, Three js. В процессе верстки использовал Flexbox для создания надёжной структуры сайта и качественного адаптива. Реализовал 3D модель на сайте, изначально макетом не предусматривалась 3D модель - была просто картинка, но я решил что так будет намного лучше. Если Вы захотите как-то взаимодействовать с 3D моделью, то просто кликните на неё 2 раза! Сделал меню бургер. Подстраивается под мобильные устройства до 320px.
В итоге получился надёжный, кроссбраузерный, адаптивный сайт готовый к посадке на любую современную систему управления контентом.
Делал работу 1 день. Примерная стоимость 50$.