Адаптивная вёрстка проекта

Я выполнил несколько проектов, вот один из них под названием "Green Valley", в который входит: адаптивная вёрстка, кроссбраузерность, выполнение работы по методике Pixel Perfect (пиксель в пиксель), БЭМ, работа с библиотекой jQuery, написание собственных простых плагинов на JavaScript, работа с растровой графикой, SVG, автоматизация процесса (Gulp).