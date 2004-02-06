Адаптивная вёрстка сайта автосалона по макету Figma
Делал работу по макету Figma:
https://www.figma.com/file/gzJ2NlsAYe5sGJQbyNMQ8f/Templates-%2324.-More-on-d-e-n.info?node-id=0%3A1&t=6Uem5ZUAtD78BABe-0
Ссылка на работу:
Главная:
https://denisvip777.github.io/CAR-MUSC/index.html
Услуга:
https://denisvip777.github.io/CAR-MUSC/page_2.html
Работа сделана на HTML, CSS, JS, FA-icons (добавлены иконки fontawesome), WOW JS (добавлены уместные анимации в моменты скролла страницы). Сделал несколько slick слайдеров. В процессе верстки использовал Flexbox и grid сетку для создания надёжной структуры сайта и качественного адаптива. Интересно реализовал меню-бургер. Подстраивается под мобильные устройства до 320px.
В итоге получился надёжный, кроссбраузерный, адаптивный сайт готовый к посадке на любую современную систему управления контентом.
Делал работу 2 дня. Примерная стоимость 170$.