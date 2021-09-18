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Адаптивная вёрстка сайта "Kidzies"
HTML-верстка
Добавлена
2 года назад
11 просмотров
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Адаптивная вёрстка сайта "Kidzies"
Ссылка на сайт:
https://rougatec.github.io/kidzies/
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Олег Томасевич
rougfreelance
Был
2 года назад
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#7 из 10
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