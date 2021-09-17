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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Адаптивная вёрстка сайта Relief Image
Технологии:
HTML5, CSS3, pure JS, Gulp, FlexBox, Responsive, SCSS, БЭМ
- Реализация табов
- Плавная прокрутка к разделам страницы
- Адаптация всех страниц под все современные устройства
- Кроссбраузерность
- Валидный и оптимизированный код
- Google speed page 85+