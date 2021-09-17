Адаптивная вёрстка сайта Relief Image

Добавлена
2 года назад
75 просмотров
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Адаптивная вёрстка сайта Relief Image

Технологии:

HTML5, CSS3, pure JS, Gulp, FlexBox, Responsive, SCSS, БЭМ

💬Ознакомиться с работой

  • Реализация табов
  • Плавная прокрутка к разделам страницы
  • Адаптация всех страниц под все современные устройства
  • Кроссбраузерность
  • Валидный и оптимизированный код
  • Google speed page 85+