Адаптивная вёрстка сайта - Shopiy

Добавлена
4 месяца назад
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Посмотреть работу:

https://hholymolly.github.io/Shopiy/

Интерактивный проект с анимацией и эффектом параллакса — это современный и стильный веб-сайт, который привлекает внимание своей динамикой и визуальными решениями. Особенностью проекта является эффект параллакса на главном блоке, который добавляет глубины и интерактивности.

Сайт полностью адаптивен, отлично выглядит как на больших экранах, так и на мобильных устройствах. Реализация выполнена с использованием кастомной сборки Gulp, что позволило оптимизировать проект для высокой скорости загрузки и удобства поддержки.

Особенности проекта:

  • Эффект параллакса на главной странице, создающий впечатляющий визуальный опыт.

  • Плавная анимация при прокрутке, которая делает сайт более живым и интерактивным.

  • Полностью адаптивный дизайн с использованием резиновой верстки, подходящий для всех устройств.

  • Интерактивные слайдеры на базе Swiper для удобной навигации.

  • Прецизионная верстка по принципу Pixel Perfect, которая полностью соответствует дизайну.

Использованные технологии:

  • HTML/CSS;

  • JS;

  • Слайдер - Swiper;

  • Parallax;

  • Резиновый адаптив;

  • Препроцессор SCSS;

  • Бэм;

  • Иконочный шрифт;

  • Анимация при скролле;

  • Flexbox, Grid;

  • Pixel Perfect.

Посмотреть работу:

https://hholymolly.github.io/Shopiy/