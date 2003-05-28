Адаптивная вёрстка сайта - Shopiy

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https://hholymolly.github.io/Shopiy/
Интерактивный проект с анимацией и эффектом параллакса — это современный и стильный веб-сайт, который привлекает внимание своей динамикой и визуальными решениями. Особенностью проекта является эффект параллакса на главном блоке, который добавляет глубины и интерактивности.
Сайт полностью адаптивен, отлично выглядит как на больших экранах, так и на мобильных устройствах. Реализация выполнена с использованием кастомной сборки Gulp, что позволило оптимизировать проект для высокой скорости загрузки и удобства поддержки.
Особенности проекта:
Эффект параллакса на главной странице, создающий впечатляющий визуальный опыт.
Плавная анимация при прокрутке, которая делает сайт более живым и интерактивным.
Полностью адаптивный дизайн с использованием резиновой верстки, подходящий для всех устройств.
Интерактивные слайдеры на базе Swiper для удобной навигации.
Прецизионная верстка по принципу Pixel Perfect, которая полностью соответствует дизайну.
Использованные технологии:
HTML/CSS;
JS;
Слайдер - Swiper;
Parallax;
Резиновый адаптив;
Препроцессор SCSS;
Бэм;
Иконочный шрифт;
Анимация при скролле;
Flexbox, Grid;
Pixel Perfect.
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