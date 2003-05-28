Адаптивная вёрстка сайта - Shopiy

Посмотреть работу:

https://hholymolly.github.io/Shopiy/

Интерактивный проект с анимацией и эффектом параллакса — это современный и стильный веб-сайт, который привлекает внимание своей динамикой и визуальными решениями. Особенностью проекта является эффект параллакса на главном блоке, который добавляет глубины и интерактивности.



Сайт полностью адаптивен, отлично выглядит как на больших экранах, так и на мобильных устройствах. Реализация выполнена с использованием кастомной сборки Gulp, что позволило оптимизировать проект для высокой скорости загрузки и удобства поддержки.



Особенности проекта:

Эффект параллакса на главной странице, создающий впечатляющий визуальный опыт.

Плавная анимация при прокрутке, которая делает сайт более живым и интерактивным.

Полностью адаптивный дизайн с использованием резиновой верстки, подходящий для всех устройств.

Интерактивные слайдеры на базе Swiper для удобной навигации.

Прецизионная верстка по принципу Pixel Perfect, которая полностью соответствует дизайну.

Использованные технологии:

HTML/CSS;

JS;

Слайдер - Swiper;

Parallax;

Резиновый адаптив;

Препроцессор SCSS;

Бэм;

Иконочный шрифт;

Анимация при скролле;

Flexbox, Grid;

Pixel Perfect.

Посмотреть работу:

https://hholymolly.github.io/Shopiy/