Адаптивный интернет-магазин по изготовлению мебели

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https://egor19947.github.io/loftywood/
https://egor19947.github.io/loftywood/product-page.html
https://egor19947.github.io/loftywood/shop-page.html
https://egor19947.github.io/loftywood/cart.html