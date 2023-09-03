Адаптивный, кроссбраузерный сайт (с доступностью)

Адаптивный, кроссбраузерный сайт с интерактивом.

Бургер меню сделано с использованием JS. Реализованы focus, hover и active эффекты.

Слайдер, табы и аккордеоны сделаны с использованием сторонних библиотек JS.

На сайте реализована доступность, можно читать голосовыми помощниками.

Верстка согласно методологии БЭМ и абсолютно валидна.



PS. Сайт сделан исключительно для ознакомительных целей.



evclid-showing.webtm.ru/