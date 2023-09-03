Адаптивный, кроссбраузерный сайт (с доступностью)
HTML-верстка
Добавлена1 просмотр
4 месяца назад
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Адаптивный, кроссбраузерный сайт с интерактивом.
Бургер меню сделано с использованием JS. Реализованы focus, hover и active эффекты.
Слайдер, табы и аккордеоны сделаны с использованием сторонних библиотек JS.
На сайте реализована доступность, можно читать голосовыми помощниками.
Верстка согласно методологии БЭМ и абсолютно валидна.
PS. Сайт сделан исключительно для ознакомительных целей.
evclid-showing.webtm.ru/