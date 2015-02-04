Адаптивный макет блога

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Макет адаптирован для разрешений экрана от 420px. Реализовано два вида меню: одно для широкоэкранных мониторов, второе для сенсорных экранов (с учетом специфики таких устройств). В зависимости от размера окно будет показано то или иное меню.

Скрипты:

- модальное всплывающее окно авторизации (кнопка "Войти" вверху)

- "плавающее" меню, прикрепленное к верху экрана;