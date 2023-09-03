Адаптивный сайт с использованием Bootstrap

HTML-верстка
Добавлена
4 месяца назад
нет просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Адаптивный кроссбраузерный сайт с использованием фреймворка Bootstrap.
Меню бургер с использованием JS. Легкий интерактив с применением CSS.
На сайте также реализована доступность. Сайт проходит валидацию, реализована БЭМ верстка.

PS. Сайт создан исключительно для ознакомительных целей.
bootstrap-showing.webtm.ru/