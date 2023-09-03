Адаптивный сайт с использованием Bootstrap
HTML-верстка
Добавленанет просмотров
4 месяца назад
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Адаптивный кроссбраузерный сайт с использованием фреймворка Bootstrap.
Меню бургер с использованием JS. Легкий интерактив с применением CSS.
На сайте также реализована доступность. Сайт проходит валидацию, реализована БЭМ верстка.
PS. Сайт создан исключительно для ознакомительных целей.
bootstrap-showing.webtm.ru/