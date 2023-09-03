Адаптивный сайт с использованием Bootstrap

Адаптивный кроссбраузерный сайт с использованием фреймворка Bootstrap.

Меню бургер с использованием JS. Легкий интерактив с применением CSS.

На сайте также реализована доступность. Сайт проходит валидацию, реализована БЭМ верстка.



PS. Сайт создан исключительно для ознакомительных целей.

bootstrap-showing.webtm.ru/