Агентство венчурных инвестиций

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Верстка "резиновая" с минимальным разрешением от 1150 пикселей до 1280 пикселей, а на компьютерах с высшим разрешением верстка центрируется. Комментарий в коде мало присутствует, т.к. классы стилей характеризуют содержимое. Стили вынесены в отдельный файл. Табуляция в коде присутствует. Перейдите по ссылке для просмотра интересующих вас моментов, которые отсутствуют в описании.