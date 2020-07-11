Анимационный простенький макет про фриланс

Верстка сайта про фриланс с анимацией. Адаптирован под несколько разрешений экранов:

- Десктопная версия с шириной экрана 1600px

- Планшетная 768px

- Мобильная 320px

Блоки главной страницы:

1. Главный экран с офферной конструкцией (уникальное торговое предложение)

2. Блок с 3 факторами выхода на фриланс.

3. Форма обратной связи.

Анимационные скрипты в:

В 1 экране анимированы: логотип, УТП и картинка.

Во 2 экране анимированы: название секции, а также факторы выхода на фриланс

P.s Рекомендую скачать, а не нажимать отрыть как html страницу, так как большая часть скриптов js работает не наилучшем образом.