Анимационный простенький макет про фриланс

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Верстка сайта про фриланс с анимацией. Адаптирован под несколько разрешений экранов:
- Десктопная версия с шириной экрана 1600px
- Планшетная 768px
- Мобильная 320px
Блоки главной страницы:
1. Главный экран с офферной конструкцией (уникальное торговое предложение)
2. Блок с 3 факторами выхода на фриланс.
3. Форма обратной связи.
Анимационные скрипты в:
- В 1 экране анимированы: логотип, УТП и картинка.
- Во 2 экране анимированы: название секции, а также факторы выхода на фриланс