Анимированная вёрстка сайта - Noiceland

Посмотреть работу:

https://hholymolly.github.io/Noiceland/

Верстка сайта с кастомной сборкой Gulp — это проект, который сочетает адаптивность, интерактивность и современный подход к разработке. Особенностью является оригинальная загрузка данных из JSON-файла, что делает сайт динамичным и удобным для масштабирования.



Проект разработан с учетом адаптивности и кроссбраузерности, благодаря чему сайт корректно отображается на любых устройствах и во всех популярных браузерах. Весь код структурирован, оптимизирован и соответствует принципу Pixel Perfect, что гарантирует точное соответствие макету.



Особенности проекта:

Динамическая подгрузка данных из JSON, что позволяет легко обновлять контент.

Полностью адаптивный дизайн, который идеально подстраивается под экраны любых размеров.

Современные технологии стилизации с использованием SCSS и структурирования по методологии БЭМ.

Реализация плавных и эффектных анимаций при прокрутке.

Использование Flexbox и Grid для создания гибкой и устойчивой верстки.

Использованные технологии:

HTML/CSS;

JS;

Подгрузка файлов с json;

Резиновый адаптив;

Препроцессор SCSS;

Бэм;

Анимация при скролле;

Flexbox, Grid;

Pixel Perfect.

Посмотреть работу:

https://hholymolly.github.io/Noiceland/