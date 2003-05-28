Анимированная вёрстка сайта - Noiceland

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4 месяца назад
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Посмотреть работу:

https://hholymolly.github.io/Noiceland/

Верстка сайта с кастомной сборкой Gulp — это проект, который сочетает адаптивность, интерактивность и современный подход к разработке. Особенностью является оригинальная загрузка данных из JSON-файла, что делает сайт динамичным и удобным для масштабирования.

Проект разработан с учетом адаптивности и кроссбраузерности, благодаря чему сайт корректно отображается на любых устройствах и во всех популярных браузерах. Весь код структурирован, оптимизирован и соответствует принципу Pixel Perfect, что гарантирует точное соответствие макету.

Особенности проекта:

  • Динамическая подгрузка данных из JSON, что позволяет легко обновлять контент.

  • Полностью адаптивный дизайн, который идеально подстраивается под экраны любых размеров.

  • Современные технологии стилизации с использованием SCSS и структурирования по методологии БЭМ.

  • Реализация плавных и эффектных анимаций при прокрутке.

  • Использование Flexbox и Grid для создания гибкой и устойчивой верстки.

Использованные технологии:

  • HTML/CSS;

  • JS;

  • Подгрузка файлов с json;

  • Резиновый адаптив;

  • Препроцессор SCSS;

  • Бэм;

  • Анимация при скролле;

  • Flexbox, Grid;

  • Pixel Perfect.

Посмотреть работу:

https://hholymolly.github.io/Noiceland/