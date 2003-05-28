Анимированная вёрстка сайта - Noiceland

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https://hholymolly.github.io/Noiceland/
Верстка сайта с кастомной сборкой Gulp — это проект, который сочетает адаптивность, интерактивность и современный подход к разработке. Особенностью является оригинальная загрузка данных из JSON-файла, что делает сайт динамичным и удобным для масштабирования.
Проект разработан с учетом адаптивности и кроссбраузерности, благодаря чему сайт корректно отображается на любых устройствах и во всех популярных браузерах. Весь код структурирован, оптимизирован и соответствует принципу Pixel Perfect, что гарантирует точное соответствие макету.
Особенности проекта:
Динамическая подгрузка данных из JSON, что позволяет легко обновлять контент.
Полностью адаптивный дизайн, который идеально подстраивается под экраны любых размеров.
Современные технологии стилизации с использованием SCSS и структурирования по методологии БЭМ.
Реализация плавных и эффектных анимаций при прокрутке.
Использование Flexbox и Grid для создания гибкой и устойчивой верстки.
Использованные технологии:
HTML/CSS;
JS;
Подгрузка файлов с json;
Резиновый адаптив;
Препроцессор SCSS;
Бэм;
Анимация при скролле;
Flexbox, Grid;
Pixel Perfect.
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