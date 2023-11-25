Appello - Digital Consultancy & Software Development

Лендинг с адаптивной вёрсткой. Табы с использованием SCSS и JS. Slider без сторонних плагинов, только SCSS и JS. Применение БЭМ-технологии.

Создано с помощью макета Figma https://www.figma.com/file/QgmNcx8yGB42x8BGLmRru5/Appello?node-id=1%3A345&mode=dev.