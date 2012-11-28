http://obedyvspb.ru/

HTML верстка. Чистая, валидная, кроссбраузерная верстка. Html+ css3 + js + jquery.

Чистую верстку(статическую) всех внутренних страниц сайта вы можете посмотреть по следующим ссылкам:

http://verstka.webserv.com.ua/eda/index.html

http://verstka.webserv.com.ua/eda/about_company.html

http://verstka.webserv.com.ua/eda/basket.html

http://verstka.webserv.com.ua/eda/karta_tovar.html