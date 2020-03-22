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Ссылка на проект здесь
ateatr.pro — это сайт студии звукозаписи «Аудио Театр»
Задача: создать пробную версию обновленного шаблона сайта ateatr.pro по дизайн-макету Марии Олешкевич
В результате мне удалось создать адаптивный шаблон сайта в соответствии с запросами заказчика. При создании шаблона использовались мои навыки верстальщика + такие инструменты как: HTML, CSS, Javascript.
Предвидя заранее вопросы из серии: почему я не могу зайти на определенные страницы в шаблоне? Отвечаю: версия шаблона является пробной, поэтому не все разделы сайта готовы и содержат либо пустую ссылку либо ссылку на текущую версию сайта ateatr.pro
Сейчас для шаблона сайта готовы следующие страницы:
«Логос» / «Λόγος» (худ. фильм)
«Жёлтые тюльпаны» (худ. фильм)
16+ «Связка синих бус» (Маргарита «Tamargochi» Каганова)
«Обыкновенное Чудо» (Евгений Шварц)
«»Читаем Вместе» представляет…»
(книжный подкаст-проект с журналом «Читаем Вместе»)
Лирика Максимилиана Волошина, басни Ивана Крылова
(сетевые аудиокниги)
«Девятный Спас» (Анатолий Брусникин)
«Для очистки совести» (звуковой гэг)
Валерия Рэй, исполнитель на ханге (запись, сведение, мастеринг)