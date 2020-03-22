Ссылка на проект здесь

ateatr.pro — это сайт студии звукозаписи «Аудио Театр»

Задача: создать пробную версию обновленного шаблона сайта ateatr.pro по дизайн-макету Марии Олешкевич

В результате мне удалось создать адаптивный шаблон сайта в соответствии с запросами заказчика. При создании шаблона использовались мои навыки верстальщика + такие инструменты как: HTML, CSS, Javascript.

Предвидя заранее вопросы из серии: почему я не могу зайти на определенные страницы в шаблоне? Отвечаю: версия шаблона является пробной, поэтому не все разделы сайта готовы и содержат либо пустую ссылку либо ссылку на текущую версию сайта ateatr.pro

Сейчас для шаблона сайта готовы следующие страницы:

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«Логос» / «Λόγος» (худ. фильм)

«Жёлтые тюльпаны» (худ. фильм)

«Письмо» (худ. фильм)

18+ «Про жизнь (Закон Кармы)»

16+ «Связка синих бус» (Маргарита «Tamargochi» Каганова)

«Обыкновенное Чудо» (Евгений Шварц)

«»Читаем Вместе» представляет…»

(книжный подкаст-проект с журналом «Читаем Вместе»)

Лирика Максимилиана Волошина, басни Ивана Крылова

(сетевые аудиокниги)

«Девятный Спас» (Анатолий Брусникин)

«Для очистки совести» (звуковой гэг)

Валерия Рэй, исполнитель на ханге (запись, сведение, мастеринг)

«Ночной Курьер» (саунд-арт)

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