Aveji, верстка страницы
HTML-верстка
Добавлена2 просмотра
4 месяца назад
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Это проект на бирже Weblancer, 14.06.23.
Его задача - сверстать макет по ссылке: https://www.figma.com/file/Mjw3T665A9Wjj2g2LSUYX6/Aveji?type=design&node-id=0-1&mode=design.
Страницу можно просмотреть здесь -> https://akulichevdmitry.github.io/Avewji/.
За эту работу я получил хороший отзыв от заказчика.