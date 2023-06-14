Aveji, верстка страницы

Это проект на бирже Weblancer, 14.06.23.

Его задача - сверстать макет по ссылке: https://www.figma.com/file/Mjw3T665A9Wjj2g2LSUYX6/Aveji?type=design&node-id=0-1&mode=design.

Страницу можно просмотреть здесь -> https://akulichevdmitry.github.io/Avewji/.

За эту работу я получил хороший отзыв от заказчика.