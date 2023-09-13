Багатосторінковий невиличкий сайт Akari
HTML-верстка
Добавленанет просмотров
3 месяца назад
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Невеликий сайт на декілька сторінок з незвичайним курсором від дизайнера, з легкою анимацією появи блоків та руху елементів. Робота на чистому #Html/JS/CSS без сторонніх бібліотек.
Сайт у "зеленій" зоні (91 mobile, 98 desktop) за показниками PageSpeed Insights.
Зроблений повний адаптив під усі пристрої. Враховані та зроблені усі побажання дизайнера.