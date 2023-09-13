Багатосторінковий невиличкий сайт Akari

Невеликий сайт на декілька сторінок з незвичайним курсором від дизайнера, з легкою анимацією появи блоків та руху елементів. Робота на чистому #Html/JS/CSS без сторонніх бібліотек.

Сайт у "зеленій" зоні (91 mobile, 98 desktop) за показниками PageSpeed Insights.

Зроблений повний адаптив під усі пристрої. Враховані та зроблені усі побажання дизайнера.

https://akari-project.netlify.app/